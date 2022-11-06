بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مشروع مصفاة الزور الكويتية

أفادت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) أعلنت بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مشروع مصفاة الزور.

يأتي التشغيل التجاري بعد أن بدأ المشروع الشهر الماضي إنتاج وبيع كميات أولية من زيت الوقود وإمداده لمحطات توليد الطاقة الكهربائية المحلية.

وكان مشروع مصفاة الزور مخططا منذ عقد من الزمن ولكن تم تأجيله مرارا وتكرارا، وستكون الزور أكبر مصفاة متكاملة ومصنع للبتروكيماويات في الكويت.