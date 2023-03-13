أسعار النفط ترتفع مدعومة بتعافي الطلب الصيني وضعف الدولار
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد بداية ضعيفة، حيث دعم تعافي الطلب الصيني وضعف الدولار سوقا ينتابها القلق من رفع أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية.
وبحلول الساعة 04:10 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا إلى 82.97 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا أو 0.26% إلى 76.88 دولار للبرميل.
ومعنويات السوق هشة، إذ زادت المخاوف من توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مزيد من التشديد النقدي بفعل ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، حسب ما قاله محللون في (يه.إن.زد بنك) في مذكرة صباح اليوم الاثنين.
ويجعل تراجع الدولار النفط أرخص بالنسبة لحملة العملات الأخرى، مما يدعم أسعار النفط.
وحصلت الأسعار على دعم أيضا من تصريحات أدلى بها أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية أمس الأحد، بخصوص الطلب الصيني على الخام.
وقال الناصر إن "سوق النفط ستظل متوازنة على نحو محكم على المدى القصير إلى المتوسط"، وأضاف أنه يشعر بتفاؤل حذر.