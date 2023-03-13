أسعار النفط ترتفع مدعومة بتعافي الطلب الصيني وضعف الدولار

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد بداية ضعيفة، حيث دعم تعافي الطلب الصيني وضعف الدولار سوقا ينتابها القلق من رفع أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 04:10 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا إلى 82.97 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا أو 0.26% إلى 76.88 دولار للبرميل.