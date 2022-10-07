أمريكا تبيع أكثر من 10 ملايين برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية

قالت وزارة الطاقة الأمريكية، الجمعة، إن الولايات المتحدة باعت أكثر من 10 ملايين برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية لثماني شركات، من بينها ماراثون وإكوينور.

وتأتي عمليات البيع في إطار خطة الرئيس جو بايدن المعلنة سابقا لبيع 180 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي.

وسيتم تسليم الشحنات في تشرين الثاني/ نوفمبر.

ومنتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الإستراتيجي للولايات المتحدة هبط بمقدار 8.4 مليون برميل إلى 434.06 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الأول/ أكتوبر 1984.