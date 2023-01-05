"طالبان" تبرم اتفاقًا لاستخراج النفط مع شركة صينية

وستكون هذه أول صفقة كبيرة لاستخراج موارد أولية توقعها "طالبان" مع شركة دولية منذ سيطرتها على السلطة في أفغانستان عام 2021.

كما تسلط الضوء على النشاط الاقتصادي للصين في المنطقة على الرغم من أن تنظيم "داعش" الإرهابي يستهدف مواطنيها في أفغانستان.

وقال السفير الصيني وانغ يو، في المؤتمر الصحفي "عقد نفط أمو داريا مشروع مهم بين الصين وأفغانستان".

ولم تعترف الصين رسميًّا بإدارة "طالبان"، لكن لديها مصالح كبيرة في بلد يقع في وسط منطقة مهمة لمبادرة "الحزام والطريق".