إنتاج الطاقة المتجددة عالميا ينمو بـ 9.6% العام الماضي

قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، إن القدرة العالمية على إنتاج الطاقة المتجددة نمت 9.6 % العام الماضي، لكن هناك حاجة إلى نموها بثلاثة أمثال النسبة الحالية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأفاد تقرير الوكالة السنوي عن إحصاءات الطاقة المتجددة بأن القدرة العالمية على إنتاج الطاقة بلغت 3372 جيجاوات في نهاية العام الماضي بزيادة 295 جيجاوات، أو 9.6 % ، تقريبا عن العام السابق.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: "هذا النمو القياسي المتواصل يُظهر مرونة الطاقة المتجددة في ظل أزمة الطاقة القائمة".