أوبك تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 2.3 مليون برميل يوميا

وتأتي تصريحات الغيص، عقب تصريحات لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أكد فيها أن قرارات إنتاج النفط التي تتخذها دول أوبك+ "تعكس التوافق داخل التحالف"، وإن المملكة تعتقد أن سياستها الحالية القائمة على ألا تزيد الإنتاج هذا العام "صحيحة".

وأضاف بن فرحان، للصحفيين في لندن: "نقول دومًا إننا ملتزمون بسوق مستقرة.. (وزير الطاقة) يشعر بأن السوق ليست بحاجة لتغييرات في الإنتاج حتى نهاية العام".

وتابع الوزير السعودي: "جميع القرارات في أوبك وأوبك+ تُتَّخذ عبر حوار مكثف جدًا بين جميع الشركاء.. كل بيان أراه من جميع الشركاء في أوبك+ يعكس ذلك التوافق"، في إشارة إلى الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودول أخرى من بينها روسيا.