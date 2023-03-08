أوبك تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 2.3 مليون برميل يوميا
قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص الثلاثاء، إن المنظمة تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 2.3 مليون برميل يوميا في 2023.
وأضاف الغيص خلال مؤتمر سيرا ويك للطاقة في هيوستون، إن الطلب الصيني على النفط سيزيد ما يتراوح بين 500 و600 ألف برميل يوميا في عام 2023 مع رفع قيود كوفيد-19 في أكبر مستورد للخام على مستوى العالم.
وقال "مع انفتاح الصين، نحن متفائلون كثيرا وبحذر".
وتأتي تصريحات الغيص، عقب تصريحات لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أكد فيها أن قرارات إنتاج النفط التي تتخذها دول أوبك+ "تعكس التوافق داخل التحالف"، وإن المملكة تعتقد أن سياستها الحالية القائمة على ألا تزيد الإنتاج هذا العام "صحيحة".
وأضاف بن فرحان، للصحفيين في لندن: "نقول دومًا إننا ملتزمون بسوق مستقرة.. (وزير الطاقة) يشعر بأن السوق ليست بحاجة لتغييرات في الإنتاج حتى نهاية العام".
وتابع الوزير السعودي: "جميع القرارات في أوبك وأوبك+ تُتَّخذ عبر حوار مكثف جدًا بين جميع الشركاء.. كل بيان أراه من جميع الشركاء في أوبك+ يعكس ذلك التوافق"، في إشارة إلى الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودول أخرى من بينها روسيا.