وكالة الطاقة: تعافي طلب الصين قد يدفع منتجي النفط لإعادة النظر في الإنتاج

وأكد بيرول على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة في الهند: "نتوقع أن يأتي نحو نصف النمو في الطلب العالمي على النفط هذا العام من الصين".

وأضاف أن "الطلب على وقود الطائرات في الصين يزداد زيادة حادة، مما يشكل ضغطًا تصاعديًا على الطلب".

وتابع بيرول: "إذا ارتفع الطلب بقوة، وانتعش الاقتصاد الصيني، ستكون هناك حاجة، في رأيي، لأن تعيد دول أوبك+ النظر في سياساتها" المتعلقة بالإنتاج.

وأثارت أوبك+ غضب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، في أكتوبر/ تشرين الأول، عندما قررت خفض الإنتاج مليوني برميل يوميًا، اعتبارًا من نوفمبر/ تشرين الثاني حتى نهاية 2023، بدلًا من ضخ المزيد لخفض أسعار الوقود ومساعدة الاقتصاد العالمي مثلما طلبت الولايات المتحدة.

وعبر بيرول عن أمله في "ألا يتكرر مثل هذا الموقف، وأن تعود أوبك+، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، إلى لعب دور بناء في السوق مع تحسن الطلب".