بايدن ينتقد أرباح النفط "الزائدة"

هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، شركات النفط لتحقيقها أرباحًا ضخمة، قال إنها كانت على حساب الأمريكيين.

وسجلت أكبر شركات النفط والغاز العالمية، بما في ذلك إكسون موبيل، وشيفرون، وإكوينور، أرباحًا ضخمة في الربع الثالث، مستفيدة من ارتفاع تكاليف الطاقة التي عززت التضخم حول العالم وأضرت المستهلكين بشدة.

وقال جو بايدن: "هذه الأرباح الزائدة تعود إلى مالكي الأسهم ومديريهم التنفيذيين بدلًا من الذهاب إلى خفض الأسعار في محطات البنزين والتخفيف عن كاهل الشعب الأمريكي".

وتثير هذه الأرباح الهائلة انتقادات من الجماعات المؤيدة للمستهلكين في الولايات المتحدة وأوروبا مع ارتفاع التضخم.

وكان بايدن قد أبلغ شركات النفط في وقت سابق بأنها لا تبذل جهدًا كافيًا لخفض تكاليف الطاقة، بينما ظهرت دعوات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي لفرض مزيد من الضرائب على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة.