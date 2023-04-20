النفط يواصل انخفاضه بفعل مخاوف من الركود

انخفضت أسعار النفط حوالي دولارين للبرميل مسجلة أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع اليوم الخميس بفعل مخاوف من أن يؤدي ركود محتمل لتراجع الطلب على الوقود ومع زيادة مخزونات البنزين الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.95 دولار، أو 2.4 بالمئة، إلى 81.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 1553 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.72 دولار، أو 2.2 بالمئة، إلى 77.44 دولار للبرميل.