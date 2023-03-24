رويترز: روسيا تقلل تشغيل المصافي للحفاظ على صادرات النفط

أظهرت بيانات من مصادر في الصناعة وحسابات لوكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الجمعة، أن روسيا تخطط لخفض تشغيل المصافي في أبريل/نيسان.

ويسمح ذلك للدولة بالحفاظ على صادرات النفط الخام مع الالتزام بخفض الإنتاج المعلن سابقا، حسب الوكالة.

وأظهرت البيانات والحسابات أن السعة الأولية للمصافي النفطية في روسيا ستنخفض ما بين 425 و455 ألف برميل يوميا في أبريل/ نيسان مقارنة بشهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار.

ويقترب ذلك من خفض الإنتاج البالغ 500 ألف برميل يوميا الذي التزمت به الدولة في الفترة من مارس/ آذار إلى يونيو/ حزيران.

وقال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، إن خفض الإنتاج المعلن سيكون على أساس مستوى إنتاج فبراير شباط البالغ 10.2 مليون برميل يوميا.