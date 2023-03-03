طالبان تعيد ناقلات وقود "منخفضة الجودة" إلى إيران

أعادت حكومة حركة طالبان الأفغانية، اليوم الجمعة، 8 ناقلات لمادة "الديزل" مستوردة من إيران؛ بسبب "انخفاض الجودة"، وذلك عبر معبر فراه الحدودي بين البلدين.

وقالت "الإدارة الوطنية الأفغانية المعيارية" التي تسيطر عليها طالبان، إنه تم ضبط الناقلات التي تنقل وقودا "منخفض الجودة" وإعادتها إلى محطة ماهرود الإيرانية عند معبر "مايل 78" الحدودي في فراه.

وأضافت الإدارة الأفغانية، أنها اتخذت "خطوات عملية جادة" لمنع دخول وقود منخفض الجودة إلى البلاد، كما نشرت شريط فيديو للناقلات.