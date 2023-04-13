النفط يستقر رغم مخاوف الركود وشح الإمدادات

استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، إذ وازنت السوق بين احتمالات شح المعروض ومخاوف الركود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 09.35 بتوقيت غرينيتش، انخفض خام برنت سبعة سنتات، أو 0.08 %، إلى 87.26 دولار للبرميل، في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 83.26 دولار.

وارتفع الخامان القياسيان 2%، الأربعاء، إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من شهر، إذ حفّزت بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بوتيرة أقل، الآمال في أن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة.

لكن محضر الاجتماع السابق للسياسة النقدية للمركزي الأمريكي أشار إلى أن الضغوط التي يشهدها القطاع المصرفي قد تدفع بالاقتصاد نحو الركود، ما قد يضعف الطلب على النفط في الولايات المتحدة.

وقال تاماس فارجا، المحلل لدى "بي.في.إم" للسمسرة في النفط إن "النمو الاقتصادي العالمي هش، ويمكن للضغوط التضخمية أن ترتفع مجددًا بسهولة".

ولا تزال الأسواق تحت وطأة قرار صادم من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في تكتل أوبك+ بزيادة الخفض المستهدف للإنتاج.