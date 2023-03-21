روسيا تمدد خفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا

أعلن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستواصل خفض إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو حزيران 2023.

وقال نوفاك: "تقترب روسيا حاليا من تحقيق المستوى المستهدف من خفض الإنتاج، وستصل إليه خلال أيام"، في إشارة إلى إعلانه الشهر الماضي خفض الإنتاج 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من مارس آذار الجاري.

وأضاف في بيان: "وفقا لوضع السوق الحالي، فإن قرار خفض الإنتاج طوعا بمقدار 500 ألف برميل يوميا سيكون ساريا حتى يونيو حزيران 2023".