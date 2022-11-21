وزير الطاقة السعودي: خفض إنتاج النفط الحالي سيستمر لنهاية 2023

نفى وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الإثنين، التقارير الأخيرة التي تفيد بأن المملكة تناقش مع منتجي أوبك بلس الآخرين حاليًا زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" تصريحات وزير الطاقة السعودي، التي نفى فيها بشكل قاطع صحة تلك الأنباء.

وبحسب الوكالة، أضاف وزير الطاقة قائلاً: "من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن أوبك + لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها.. علماً بأن الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميًا من قبل أوبك + سيستمر حتى نهاية عام 2023".

ولفت إلى أنه إذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائمًا على استعداد للتدخل.