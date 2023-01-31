انخفاض أسعار النفط بفعل مخاوف رفع الفائدة وتدفقات الصادرات الروسية

وينتهي عقد مارس/ آذار اليوم الثلاثاء، وانخفض عقد أبريل/ نيسان الأكثر تداولا بمقدار 38 سنتًا، بما يعادل 0.45%، إلى 84.12 دولار.

وبالمثل، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا، أو 0.56%، إلى 77.46 دولار للبرميل.

وقالت تينا تنغ، المحللة في سي.إم.سي ماركتس: "تواجه أسواق النفط ضغوطا هبوطية، إذ تسود معاملات الابتعاد عن المخاطرة قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، جنبا إلى جنب مع قوة الدولار".

وأضافت أن توقعات الطلب لا تزال غامضة على الرغم من إعادة فتح الصين، إذ يبدو أن الصادرات الروسية لم تتأثر بالعقوبات.

ويتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس غدا الأربعاء، مع زيادة بمقدار نصف نقطة من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في اليوم التالي.