النفط يرتفع على وقع مخاوف رفع أسعار الفائدة
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تقييم المشاركين في السوق لقرار أوبك+ خفض الإنتاج، الذي من شأنه تقليص الإمدادات بالسوق، في مقابل المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الذي من المرجح أن يضر بالطلب.
ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من التقارير حول التضخم والعرض والطلب بسوق النفط، وقد تحدد اتجاه السوق.
وارتفع خام برنت ثمانية سنتات إلى 84.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0004 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 11 سنتا إلى 79.85 دولار للبرميل.
وتراجعت أسعار النفط أمس الاثنين عقب ارتفاعها على مدى ثلاثة أسابيع متصلة بعدما أشارت بيانات الوظائف الأمريكية إلى شح العمالة، مما أثار توقعات بزيادة أخرى لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وهو الأمر الذي قد يؤدي لتراجع الطلب على النفط.
وعززت التوقعات برفع الفائدة مؤشر الدولار يومي الاثنين والثلاثاء، وهو ما قد يضغط على أسعار النفط، إذ إن صعود الدولار يجعل النفط أعلى سعرا بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط أكثر من 5% منذ أن أعلنت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها من بينهم روسيا، الأسبوع الماضي، جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج بدءا من مايو/ أيار، في مفاجأة للأسواق.