النفط يرتفع على وقع مخاوف رفع أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تقييم المشاركين في السوق لقرار أوبك+ خفض الإنتاج، الذي من شأنه تقليص الإمدادات بالسوق، في مقابل المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الذي من المرجح أن يضر بالطلب.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من التقارير حول التضخم والعرض والطلب بسوق النفط، وقد تحدد اتجاه السوق.