تقرير: فرض سقف سعري لنفط روسيا قد يرتد على الغرب

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية فإن سقف السعر سيمنع الشركات الموجودة في دول مجموعة السبع من تقديم خدمات السمسرة في السلع والتمويل والشحن والتأمين ورفع الأعلام والسمسرة الجمركية للنقل البحري للنفط الروسي.

وأوضحت المجلة أنه لن يتم تضمين تكاليف الشحن والجمارك والتأمين في سقف السعر وأن تلك الخطوة "تهدف إلى الحفاظ على إمدادات موثوقة من النفط للسوق العالمية مع تقليل الإيرادات التي تجنيها روسيا من النفط".

حوافز اقتصادية

وأشارت المجلة إلى أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أنه إذا حددت مجموعة السبع سقفًا مرتفعًا بدرجة كافية، فإن الحوافز الاقتصادية ستحث روسيا على الحفاظ على تدفق خامها في الأسواق العالمية بدلاً من تنفيذ وقف الإنتاج ، كما هدد الكرملين.

وأوضحت أن سقف السعر "يمنح المشترين شفافية أكبر في الأسعار ونفوذًا عندما يتفاوضون مع روسيا" لافتة الى انه حتى إذا حاولت روسيا الالتفاف على السقف مع المشترين من خارج التحالف فإن عائداتها ستظل تتراجع".

وقالت المجلة: "ومع ذلك، حتى إذا كان لدى المشترين نفوذ أكبر لشراء النفط الروسي بأسعار منخفضة ، فمن المرجح ألا تلتزم الصين والهند بنظام الحد الأقصى للأسعار".