تقرير: فرض سقف سعري لنفط روسيا قد يرتد على الغرب
حذرت مجلة "ناشيونال انترست" الأمريكية من أن خطة الدول الغربية لفرض سقف سعري على النفط الروسي يمكن أن تدفع أسعار النفط إلى مستويات تاريخية ما سيضر جميع الدول المستهلكة وخاصة الدول الغربية.
ووفق تقرير للمجلة فمن المقرر أن تنفذ دول مجموعة السبع "سياسة أقصى سعر" على المنتجات البترولية الروسية المنقولة بحراً.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية فإن سقف السعر سيمنع الشركات الموجودة في دول مجموعة السبع من تقديم خدمات السمسرة في السلع والتمويل والشحن والتأمين ورفع الأعلام والسمسرة الجمركية للنقل البحري للنفط الروسي.
وأوضحت المجلة أنه لن يتم تضمين تكاليف الشحن والجمارك والتأمين في سقف السعر وأن تلك الخطوة "تهدف إلى الحفاظ على إمدادات موثوقة من النفط للسوق العالمية مع تقليل الإيرادات التي تجنيها روسيا من النفط".
حوافز اقتصادية
وأشارت المجلة إلى أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أنه إذا حددت مجموعة السبع سقفًا مرتفعًا بدرجة كافية، فإن الحوافز الاقتصادية ستحث روسيا على الحفاظ على تدفق خامها في الأسواق العالمية بدلاً من تنفيذ وقف الإنتاج ، كما هدد الكرملين.
وأوضحت أن سقف السعر "يمنح المشترين شفافية أكبر في الأسعار ونفوذًا عندما يتفاوضون مع روسيا" لافتة الى انه حتى إذا حاولت روسيا الالتفاف على السقف مع المشترين من خارج التحالف فإن عائداتها ستظل تتراجع".
وقالت المجلة: "ومع ذلك، حتى إذا كان لدى المشترين نفوذ أكبر لشراء النفط الروسي بأسعار منخفضة ، فمن المرجح ألا تلتزم الصين والهند بنظام الحد الأقصى للأسعار".
وأشارت المجلة إلى أن الهند وروسيا لديهما آلية تأمين ودفع ثنائية معزولة عن سياسة أقصى سعر والعقوبات الغربية الأخرى.
وذكرت المجلة أن صفقة موقعة بين شركة غازبروم والصين في أيلول سبتمبر أوجدت آلية دفع بالروبل واليوان لمبيعات الغاز فيما أشار المسؤولون الروس إلى أن العمل جار بالفعل لتطبيق نظام مماثل لمعاملات النفط.
وقالت المجلة: "يتمثل التحدي الأكبر الذي يواجه صانعي السياسة في الولايات المتحدة في أن الظروف السياسية الحالية قللت من فعالية الإجراءات الاقتصادية العقابية التي تتخذها واشنطن".
واعتبرت المجلة أن القوى العظمى والمتوسطة تريد تعزيز استقلاليتها الاستراتيجية وحماية سيادتها واستقلالها بعيدا عن الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت أنه كما أظهرت آليات الدفع والتأمين الثنائية بين روسيا والهند والصين، فإن القوى غير الغربية لديها الآن القدرة على عزل التجارة في القطاعات الاستراتيجية الحيوية عن إملاءات وزارة الخزانة الأمريكية.
وقالت: "إذا قررت روسيا الإبقاء على نفطها الخام في السوق، فسيكون ذلك فقط لأن سقف سعر مجموعة السبع أعلى من أن يضعف أرباحها بشكل كبير".
ووفقا للمجلة توقع بنك "جي بي مورغان" الأمريكي أنه إذا واصلت روسيا تهديداتها بقطع صادرات النفط إلى الدول المشاركة في سقف الأسعار، فقد يقفز سعر خام برنت إلى 380 دولارًا للبرميل، الأمر الذي حذرت منه المجلة قائلة: "إذا حدث ذلك، فقد تصبح تكاليف الحملة الاقتصادية الغربية ضد روسيا لا تطاق على الجميع".