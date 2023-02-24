بدء التشغيل التجاري في ثالث محطات "براكة" للطاقة النووية بأبوظبي
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن التشغيل التجاري لثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية من قِبَل ذراعها التشغيلية، شركة نواة للطاقة، وفقا لمكتب أبوظبي الإعلامي.
وتضيف المحطة الثالثة لشبكة كهرباء الإمارات ما يصل إلى 1400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية، ما يزيد الإنتاج الإجمالي للمحطات الأولى والثانية والثالثة لما يصل إلى 4200 ميغاواط من كهرباء الحمل الأساسي على مدى الساعة.
وتبقت محطة واحدة فقط للتشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وتوفير ما يصل إلى 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء.
بينما وفرت المحطات، التي تعد أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات بمرحلة التشغيل في العالم العربي، أكثر من 80% من الكهرباء الصديقة للبيئة لإمارة أبوظبي في ديسمبر 2022.
وقال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "في عام الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، يحقّق البرنامج النووي السلمي الإماراتي إنجازا جديدا يتمثَّل في بدء التشغيل التجاري لثالث محطات براكة، والذي تحقَّق بعد أقل من عام من بدء التشغيل التجاري للمحطة الثانية في براكة".
وأضاف: "تُعدُّ محطات براكة نموذجا يُحتذى به من قِبَل الدول الأخرى التي تتطلَّع إلى تنويع محفظتها من مصادر الطاقة، ولا سيما الأوقات التي يواجه فيها العالم تحديات في قطاع الطاقة. ومع وجود ثلاث محطات تنتج الكهرباء على نحو تجاري، تقوم محطات براكة بضمان أمن الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب تعزيز الابتكار والمساهمة في تحقيق أهداف إستراتيجية الدولة للحياد المناخي بحلول عام 2050».
وتابع الحمادي: "نتطلَّع إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) الذي تستضيفه الدولة في نوفمبر المقبل، من أجل إبراز الدور المحوري للطاقة النووية كونها حلا أمثلَ وواقعيا لمواجهة ظاهرة التغيُّر المناخي".
وتُعدُّ محطات براكة من أهم مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية للطاقة، وتقود جهود خفض البصمة الكربونية في الإمارات عبر الحد من ملايين أطنان الانبعاثات الكربونية سنويا.
وتدعم الكهرباء الصديقة للبيئة التي تنتجها محطات براكة، الاستدامة لقطاع الأعمال في أبوظبي من خلال توفير شهادات الطاقة النظيفة.