اشتباكات بين الشرطة الصينية ومحتجين على قيود كورونا في شنغهاي في 27 نوفمبر 2022
اشتباكات بين الشرطة الصينية ومحتجين على قيود كورونا في شنغهاي في 27 نوفمبر 2022

مع تزايد احتجاجات كورونا في الصين.. النفط يهبط أكثر من دولار

رويترز
رويترز

تراجعت العقود الآجلة للنفط أكثر من دولار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين بعد أن أدت احتجاجات في الصين، أكبر مستورد للنفط، على القيود الصارمة لكوفيد-19 إلى تأجيج المخاوف بشأن الطلب في حين ظل المستثمرون حذرين قبل اتفاق على فرض الغرب حدا أقصى لأسعار النفط الروسي واجتماع لأوبك+.

وهبط خام برنت 1.01 دولار أو 1.2 في المئة إلى 82.62 دولار للبرميل في الساعة 0110 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.09 دولار أو 1.4 في المئة إلى 75.19 دولار.

من المتوقع أن ينخفض نطاق تداول خام غرب تكساس الوسيط إلى ما بين 70 و 75 دولارا والسوق قد تظل متقلبة اعتمادا على نتيجة اجتماع أوبك + والحد الأقصى لأسعار النفط الروسي
مدير عام البحوث في شركة نيسان

وسجل كلا الخامين القياسيين، اللذين بلغا أدنى مستوياتهما منذ عشرة أشهر الأسبوع الماضي، ثلاثة انخفاضات أسبوعية متتالية. وأنهى برنت الأسبوع الأخير منخفضا 4.6 في المئة بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 4.7 في المئة.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا مدير عام البحوث في شركة نيسان للأوراق المالية" بالإضافة إلى المخاوف المتزايدة من ضعف الطلب على الوقود في الصين بسبب زيادة إصابات كوفيد-19 أثارت حالة الغموض السياسي الناجمة عن احتجاجات نادرة على قيود الحكومة الصارمة بشأن كوفيد-19 في شنغهاي عمليات بيع".

اشتباكات بين الشرطة الصينية ومحتجين على قيود كورونا في شنغهاي في 27 نوفمبر 2022
النفط يرتفع وسط خلاف بشأن سقف أسعار الخام الروسي

وأضاف أنه من المتوقع أن ينخفض نطاق تداول خام غرب تكساس الوسيط إلى ما بين 70 و 75 دولارا. وقال إن السوق قد تظل متقلبة اعتمادا على نتيجة اجتماع أوبك + والحد الأقصى لأسعار النفط الروسي.

والتزمت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بسياسة صفر-كوفيد للرئيس شي جين بينغ حتى في الوقت الذي رفعت فيه الكثير من دول العالم معظم القيود.

ووقعت اشتباكات بين مئات المتظاهرين والشرطة في شنغهاي مساء أمس الأحد بعد اندلاع الاحتجاجات على قيود الصين الصارمة بشأن فيروس كورونا لليوم الثالث وامتدادها إلى عدة مدن في أعقاب حريق أسفر عن سقوط قتلى في أقصى غرب البلاد.

يركز المستثمرون على الاجتماع القادم لأوبك + التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها في الرابع من ديسمبر

ولم يشهد بر الصين الرئيسي مثل هذه الموجة من العصيان المدني منذ تولى شي السلطة قبل عشر سنوات مع تصاعد الإحباط بسبب سياسته الخاصة بصفر-كوفيد بعد انتشار الجائحة قبل نحو ثلاث سنوات.

في الوقت نفسه، ناقش دبلوماسيون من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي يتراوح بين 65 دولارا و 70 دولارا للبرميل بهدف الحد من الإيرادات لتمويل هجوم موسكو العسكري في أوكرانيا دون تعطيل أسواق النفط العالمية.

اشتباكات بين الشرطة الصينية ومحتجين على قيود كورونا في شنغهاي في 27 نوفمبر 2022
الاتحاد الأوروبي يؤجل محادثات سقف أسعار النفط الروسي

لكن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي قالوا إنه تم إلغاء اجتماع ممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي، الذي كان مقررا عقده مساء 25 نوفمبر تشرين الثاني لمناقشة القضية. ومن المقرر سريان الحد الأقصى لسعر النفط الروسي في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول عندما يبدأ حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي.

ويركز المستثمرون أيضا على الاجتماع القادم لأوبك + التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول.

وكانت أوبك + قد وافقت في أكتوبر تشرين الأول على خفض المستوى المستهدف من إنتاجها مليوني برميل يوميًا حتى عام 2023.

اقتصاد

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