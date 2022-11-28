مع تزايد احتجاجات كورونا في الصين.. النفط يهبط أكثر من دولار

تراجعت العقود الآجلة للنفط أكثر من دولار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين بعد أن أدت احتجاجات في الصين، أكبر مستورد للنفط، على القيود الصارمة لكوفيد-19 إلى تأجيج المخاوف بشأن الطلب في حين ظل المستثمرون حذرين قبل اتفاق على فرض الغرب حدا أقصى لأسعار النفط الروسي واجتماع لأوبك+.

وهبط خام برنت 1.01 دولار أو 1.2 في المئة إلى 82.62 دولار للبرميل في الساعة 0110 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.09 دولار أو 1.4 في المئة إلى 75.19 دولار.