أردوغان يأمر الحكومة التركية ببدء العمل على "مركز للغاز" اقترحه بوتين

أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكومة التركية ببدء العمل على "مركز للغاز" في البلاد اقترحه نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا على ما ذكرت وسائل إعلام تركية اليوم الجمعة.

وجاء كلام أردوغان بشأن مركز الغاز في تركيا خلال مقابلة مع صحافيين في الطائرة التي أعادته من أستانا في كازاخستان حيث التقى بوتين يوم الخميس.

وأضح الرئيس التركي "أصدرنا الأمر مع السيد بوتين لوزارة الطاقة في تركيا والهيئة المعنية في روسيا بانجاز العمل بشكل مشترك".

وأكد الرئيس التركي أن الأشغال ستبدأ فورا.

وأضاف: "لن نتأخر في هذا الإطار"، موضحا أن مركز الغاز قد يبنى في منطقة تراقيا في شمال غرب تركيا.

واقترح بوتين يوم الخميس إقامة مركز للغاز في تركيا فيما تتأثر صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا كثيرا بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو فيما يدرس الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لسعر الغاز الروسي مع الارتفاع في فواتير الطاقة بسبب غزو أوكرانيا.