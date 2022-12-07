إعادة ربط عاصمة تيغراي بشبكة الكهرباء الوطنية بعد عام على انقطاعها

وأعلنت الشركة الإثيوبية الوطنية للكهرباء في بيان أن "مركز التحكم بالكهرباء في مدينة ميكيلي الذي فصل عن شبكة الكهرباء الوطنية لأكثر من عام بسبب الحرب شمال إثيوبيا، أُعيد توصيله"، وقالت: "تم ربط الخط بشبكة الكهرباء الوطنية بعد الانتهاء من أعمال التصليح".

وتُفرض قيود أو يمنع الوصول أو الاتصالات عن جزء من شمال إثيوبيا منها تيغراي، وبالتالي من المستحيل التحقق بشكل مستقل من الوضع على الأرض، ولم يتسنَ الوصول إلى المسؤولين في تيغراي على الفور للتعليق على هذا الإعلان.

وتيغراي الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا موطن لستة ملايين نسمة، وتعيش معزولة تقريبًا عن العالم منذ اندلاع النزاع بين الحكومة الفيدرالية بقيادة رئيس الوزراء أبيي أحمد والسلطات الإقليمية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي.

وحُرمت المنطقة لأكثر من عام من العديد من الخدمات الأساسية (كهرباء، واتصالات، ومصارف، ووقود وغيرها).