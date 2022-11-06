الكويت.. تعيينات جديدة لقيادات الشركات النفطية

أعلن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية التابعة للدولة، اليوم الأحد، تعيين قيادات جديدة للشركات النفطية التابعة لها.

وقال بيان صادر عن المؤسسة، نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، إنه جرى تعيين أحمد العيدان رئيسًا تنفيذيًا لشركة نفط الكويت، ووضحة الخطيب رئيسة تنفيذية لشركة البترول الوطنية الكويتية.

وأشار البيان إلى أنه تم تعيين وليد البدر رئيسًا تنفيذيًا للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، ونادية الحجي رئيسة تنفيذية لشركة صناعة الكيماويات البترولية، ومحمد الحيمر رئيسًا تنفيذيًا للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية.

كما اختارت المؤسسة؛ شافي العجمي رئيسًا تنفيذيًا لشركة البترول الكويتية العالمية، وخالد العتيبي رئيسًا تنفيذيًا للشركة الكويتية لنفط الخليج.

وأشارت "البترول الكويتية" في بيانها، إلى أنه جرى تعيين الشيخ خالد أحمد الصباح بمنصب العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية والرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط بالوكالة.

وشملت القرارات تعيين هشام الرفاعي عضوًا منتدبًا لقطاع الموارد البشرية في مؤسسة البترول الكويتية، وبدر العطار عضوًا منتدبًا لقطاع التخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية.

ومؤسسة البترول الكويتية وتُنطق اختصارًا "KPC" مقرها الرئيس في الكويت العاصمة، وتأسست، العام 1980، كشركة أم تضم جميع الشركات النفطية في البلاد.