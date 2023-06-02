الطائرات المسيرة توقف تصدير الغاز الروسي من ميناء تامان

نقلت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن ميناء تامان الروسي على البحر الأسود يستعد لتعليق تصدير غاز البترول المسال شديد الانفجار، بسبب مخاوف تتعلق بهجمات بطائرات مسيرة.

وتعرضت روسيا لهجمات متكررة في الأسابيع الأخيرة وعانت من توغل كبير عبر الحدود وهجمات بطائرات مسيرة على مناطق من بينها موسكو، ومصافي النفط في جنوب البلاد، ومستودع وقود قرب جسر إستراتيجي يربط البر الرئيسي الروسي بشبه جزيرة القرم.

وتقول روسيا إن أوكرانيا تقف وراء الهجمات، ومن بينها تلك التي وقعت على الكرملين الشهر الماضي، بينما تنفي كييف ضلوعها في هذه الهجمات.

وأعلنت شركات تشغيل السكك الحديدية في روسيا وقازاخستان بالفعل عن خطط لتقييد شحنات البضائع المتجهة إلى ميناء تامان، الذي يُصدر منه حوالي 7.5 بالمئة من إجمالي كميات غاز البترول المسال الروسي.