"إيني" الإيطالية توقع اتفاقًا مع ليبيا لإنتاج الغاز

قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالتسي، اليوم السبت، إن الشركة والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وقعتا اتفاقًا لإنتاج الغاز بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وأضاف ديسكالتسي في مؤتمر صحفي أن الاتفاق، الذي تم توقيعه في إطار زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني لطرابلس، سيشمل أيضًا مشاريع لالتقاط الكربون وللطاقة الشمسية.