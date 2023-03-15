النفط يرتفع مدعوما بتوقعات قوية من أوبك للطلب من الصين

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء بعد هبوط كبير الجلسة الماضية إذ ساعدت توقعات قوية من منظمة أوبك للطلب من الصين على تعويض ضعف ثقة المستثمرين في أعقاب انهيار بنكين أمريكيين في الآونة الأخيرة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 78.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0058 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتا، أي بنسبة واحد بالمئة، إلى 72.03 دولار للبرميل. وخسر خاما القياس أكثر من أربعة بالمئة أمس الثلاثاء ليسجلا أدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي سيكيوريتيز "سوق النفط ارتدت وحدها بعد الخسائر الحادة في الآونة الأخيرة" مضيفا أن بعض المستثمرين استغلوا الهبوط لاقتناص الصفقات.