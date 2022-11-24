رفع أسعار المحروقات يثير جدلا وغضبا في تونس

أثار إعلان السلطات التونسية، مساء الإربعاء، رفع سعر المحروقات، جدلا واسعا، خاصة أنه جاء بالتوازي مع قرار رفع نسبة الزيادة الشهرية في سعر المحروقات من 5% إلى 7%.

ونشر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر الزيادة في الأسعار، مستنكرين تواتر الزيادات في فترة زمنية قصيرة.

وتهكم الناشط السياسي ماهر عباسي، على هذا القرار عبر تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "ينكلون بالشعب بالزيادة في الأسعار لإفشال مسار 25 يوليو ويفعلون عكس ما يطالب به السيد الرئيس".