مسؤول: فرنسا قد تتعرض لانقطاع الكهرباء "بضعة أيام" هذا الشتاء

قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة (آر.تي.إي) في فرنسا، خافيير بياتشاكزاك، اليوم الخميس، إن نقص إمدادات الكهرباء قد يؤدي إلى انقطاع التيار لبضعة أيام هذا الشتاء، في الوقت الذي أخطرت فيه الحكومة السلطات المحلية بسبل إدارة الموقف في حالة حدوث أي انقطاع محتمل.

وقال بياتشاكزاك لراديو فرانس إنفو "ينطوي الوضع على خطر، لكن لا ينبغي لنا أن نعتقد أن انقطاع التيار الكهربائي أمر لا مفر منه".

ونوه بياتشاكزاك في لقائه إلى آخر توقعات الهيئة بخصوص إمدادات الكهرباء، والتي سلطت الضوء على مخاطر نقص تلك الإمدادت في يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضاف "لدينا اليوم 35 غيغاوات من الطاقة النووية المتاحة حتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول، والهدف هو أن نصل إلى 40 و41 غيغاواط بحلول الأول من يناير/ كانون الثاني، وإلى 43 غيغاواط بنهاية الشهر، مقارنة بقدرة إجمالية تبلغ 61".

وشدد بياتشاكزاك على أن الهيئة استندت في توقعاتها إلى جدول الصيانة النووية الذي تعده شركة "إليكتريسيتي دو فرانس"، مع توقع حدوث بعض التأخيرات.