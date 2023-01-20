النفط يسجل أعلى إغلاق له منذ مطلع ديسمبر وسط تفاؤل بشأن الطلب الصيني

ارتفعت أسعار النفط 1% عند التسوية يوم الخميس، مواصلة مسيرة صعود في الآونة الأخيرة تكتسب قوتها الدافعة من ارتفاع الطلب الصيني، فيما تجاهلت السوق زيادة مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.18 دولار، أو 1.4%، لتبلغ عند التسوية 86.16 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتا، أو 1.1%، إلى 80.33 دولار للبرميل عند التسوية.

وكانت تلك أعلى مستويات إغلاق لكلا العقدين منذ أول كانون الأول/ ديسمبر.