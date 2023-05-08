وزراء إسرائيليون يوافقون على خطة لزيادة صادرات الغاز إلى مصر

قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، إن وزراء في الحكومة وافقوا، الإثنين، على خطة لتوسيع شبكة خطوط الأنابيب الإسرائيلية بهدف زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر.

وتزود إسرائيل، مصر بالغاز من حقولها البحرية، ووقع البلدان معا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الصادرات إلى أوروبا أيضا.