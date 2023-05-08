وزراء إسرائيليون يوافقون على خطة لزيادة صادرات الغاز إلى مصر
قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، إن وزراء في الحكومة وافقوا، الإثنين، على خطة لتوسيع شبكة خطوط الأنابيب الإسرائيلية بهدف زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر.
وتزود إسرائيل، مصر بالغاز من حقولها البحرية، ووقع البلدان معا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الصادرات إلى أوروبا أيضا.
وقالت الوزارة، إن موافقة الوزراء تسمح ببناء خط أنابيب جنوب إسرائيل بقيمة 900 مليون شيقل (248 مليون دولار) سيمتد لمسافة 65 كيلومترا إلى الحدود مع مصر وسينقل ستة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.
وتنتج الحقول الإسرائيلية نحو 28 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز، يُصدَّر ثلثها تقريبًا إلى مصر والأردن، وسط توقعات بزيادة الإنتاج في السنوات المقبلة، مع توسيع المشروعات الحالية وأيّ اكتشافات تربط بخطوط الإنتاج.