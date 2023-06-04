أوبك+ تعلن مستوى إنتاجها خلال 2024

اتفق تحالف "أوبك بلس"، اليوم الأحد، على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميًا، اعتبارًا من بداية العام 2024 وحتى نهايته.

وأعلن التحالف كذلك تخفيض إنتاجه، لعام 2024، بـ 1.4 مليون برميل يوميًا، من مستويات تشرين الأول/أكتوبر 2022

من جهته، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أنه كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها الطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024.

وأضاف المصدر، أن هذا الخفض الطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب بحسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ35 لـ"أوبك+" في 4 حزيران/يونيو 2023.