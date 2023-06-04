أوبك+ تعلن مستوى إنتاجها خلال 2024
اتفق تحالف "أوبك بلس"، اليوم الأحد، على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميًا، اعتبارًا من بداية العام 2024 وحتى نهايته.
وأعلن التحالف كذلك تخفيض إنتاجه، لعام 2024، بـ 1.4 مليون برميل يوميًا، من مستويات تشرين الأول/أكتوبر 2022
من جهته، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أنه كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها الطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024.
وأضاف المصدر، أن هذا الخفض الطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب بحسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ35 لـ"أوبك+" في 4 حزيران/يونيو 2023.
بدورها، أعلنت الإمارات تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميًا حتى نهاية 2024، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وام".
وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الأحد، بعد الاجتماع إن بلاده ستمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية 2024.
وأضاف أن عمليات الخفض ستكون بمثابة إجراء احترازي بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق أوبك+، الذي سبق أن أعلن تخفيضات طوعية في أبريل/ نيسان.
وقال نوفاك: "الخفض الطوعي سيكون من مستوى الإنتاج الأساس، كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك+ في الرابع من يونيو" 2023.
وتضخ أوبك+ نحو 40 % من إنتاج الخام العالمي، مما يعني أن قراراتها يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسعار النفط.