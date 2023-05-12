13 مايو موعد استئناف صادرات نفط كردستان العراق إلى تركيا

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، الخميس، إن العراق طلب من تركيا استئناف تصدير نفط إقليمه الشمالي من ميناء جيهان التركي، اعتباراً من 13أيار/ مايو، وفق بيان لوزارة النفط.

وأضاف أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) المملوكة للدولة أبلغت شركة الطاقة الحكومية التركية بوتاش باستئناف الصادرات وعمليات التحميل اعتباراً من 13 أيار/ مايو.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر قولها إن العراق أرسل طلباً رسمياً إلى تركيا لاستئناف ضخ صادرات النفط عبر خط أنابيب يمتد من إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي.

يأتي ذلك بعد إغلاق استمر لما يقرب من سبعة أسابيع.

وقال أحد المصادر الثلاثة، ومصدر مستقل بقطاع النفط، إن الطلب الذي أُرسل إلى شركة الطاقة الحكومية التركية بوتاش جاء بعدما وقّع التجار الذين يشترون الخام من إقليم كردستان عقوداً مع شركة تسويق النفط (سومو)، يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد مناقشات على مدار أسابيع.