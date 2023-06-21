"شل" توقع اتفاقية لافتتاح محطات وقود في السعودية
تستعد شركة "شل" العالمية لافتتاح محطات تحمل علامتها التجارية في السعودية خلال الربع الأخير من العام الحالي.
ووقعت "شل" اتفاقية مع مجموعة "أسياد" القابضة لافتتاح محطات وقود في مختلف مناطق المملكة، حيث من المتوقع أن تكون أولى المحطات في العاصمة الرياض.
وقالت وزارة الطاقة السعودية على موقعها الرسمي، إن الاتفاقية تهدف إلى تطوير قطاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود.
وأضافت الوزارة أن دخول شركات عالمية في قطاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود سيساهم بتطوير سياسات وبرامج وخطط تحول تنموية تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.