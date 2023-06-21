"شل" توقع اتفاقية لافتتاح محطات وقود في السعودية

تستعد شركة "شل" العالمية لافتتاح محطات تحمل علامتها التجارية في السعودية خلال الربع الأخير من العام الحالي.

ووقعت "شل" اتفاقية مع مجموعة "أسياد" القابضة لافتتاح محطات وقود في مختلف مناطق المملكة، حيث من المتوقع أن تكون أولى المحطات في العاصمة الرياض.