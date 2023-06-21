"شل" توقع اتفاقية مع مجموعة "أسياد" القابضة
"شل" توقع اتفاقية مع مجموعة "أسياد" القابضةوزارة الطاقة السعودية

"شل" توقع اتفاقية لافتتاح محطات وقود في السعودية

تستعد شركة "شل" العالمية لافتتاح محطات تحمل علامتها التجارية في السعودية خلال الربع الأخير من العام الحالي.

ووقعت "شل" اتفاقية مع مجموعة "أسياد" القابضة لافتتاح محطات وقود في مختلف مناطق المملكة، حيث من المتوقع أن تكون أولى المحطات في العاصمة الرياض.

"شل" توقع اتفاقية مع مجموعة "أسياد" القابضة
"شل" تتوقع أضرارا بـ5 مليارات دولار إثر انسحابها من روسيا

وقالت وزارة الطاقة السعودية على موقعها الرسمي، إن الاتفاقية تهدف إلى تطوير قطاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود.

وأضافت الوزارة أن دخول شركات عالمية في قطاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود سيساهم بتطوير سياسات وبرامج وخطط تحول تنموية تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

اقتصاد

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com