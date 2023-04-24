وكالة: روسيا ستنتج 9.6 مليون برميل نفط يومياً في 2023
قال مصدر حكومي روسي مطلع لـ"رويترز"، إن إنتاج روسيا من النفط هذا العام في طريقه لتجاوز 480 مليون طن، أي نحو 9.6 مليون برميل يوميا.
وتشير حسابات "رويترز" وتصريحات المصدر إلى أن الرقم، الذي لا يشمل مكثفات الغاز، يتماشى مع تعهد روسيا بخفض إنتاجها 500 ألف برميل يومياً إلى 9.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من آذار/مارس وحتى نهاية العام.
وقال المصدر لـ"رويترز" طالباً عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية مثل هذه البيانات: "إذا أجريت استنتاجا للعام كله، فإن الإنتاج سيكون عند 480 مليون طن".
ولم ترد وزارة الطاقة الروسية على طلب للتعقيب.