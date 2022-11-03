أمين عام "أوبك": الإمارات مصدر آمن لإمدادات الطاقة عالميا

قال أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، اليوم الخميس، إن سياسات الإمارات لضمان استقرار أمن الطاقة عالميا تجسد وضوح رؤيتها ودورها في أن تكون مصدرا آمنا لإمداد العالم بالنفط والطاقة.

وأضاف الغيص في حديث لوكالة أنباء الإمارات أن "أحد التحديات البارزة خلال السنوات السابقة تمثل في التقلبات التي حدثت في أسواق النفط واختلال ميزان العرض والطلب، ولذلك شهدت تدفقات الاستثمار انخفاضا كبيرا".

وقال أمين عام أوبك إن "أوبك" تتبنى الاعتماد على جميع أنواع الطاقة بدلاً من الاعتماد على نوع واحد.

وأشار الغيص إلى أن دور الإمارات ظل واضحا منذ انضمامها للمنظمة، بسعيها لزيادة الإنتاج ومحافظتها على النمو الاقتصادي والتنوع في المصادر الأخرى وخفض التكاليف، بما يجعلها دولة رائدة في إنتاجها بما يتواكب مع متطلبات البيئة.

وأضاف الغيص أن الإمارات تمكنت من وضع إستراتيجية طموحة في قطاع الطاقة عموماً، من خلال خطط لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط لمستوى 5 ملايين برميل يومياً في عام 2030، لافتا الى أن الإمارات تعد اليوم من أكبر المنتجين في أوبك، وتمتلك مكانة مشهودة على خريطة الطاقة وأسواق النفط العالمية من حيث الإنتاج وصناعة التكرير والتخزين والنقل والشحن والبتروكيماويات.

كما أشار الغيص إلى أن الإمارات من أكثر الدول التي تشهد انخفاضاَ في نسب الانبعاثات الناتجة عن النفط والغاز، "وهو ما يتوافق مع رسالتنا في المنظمة بضرورة المحافظة على البيئة".

وحول توقعات المنظمة بشأن مستويات العرض والطلب على المستوى طويل الأمد، قال الغيص إن من وجهة نظر "أوبك"، فإن الاعتماد على النفط سيستمر حتى سنوات متقدمة، برغم وجود توقعات سابقة بأن الاعتماد على النفط انتهى، إلا أنه الآن وبناء على المستجدات فإن هناك إجماعا على أن الاعتماد على النفط سيستمر ضمن مزيج الطاقة العالمي.

وأشار أمين عام أوبك إلى أن مستويات الطلب على النفط ستصل خلال عام 2045 إلى 110 ملايين برميل يومياً، بالمقارنة مع 99 مليون برميل حالياً.

كما لفت الغيص إلى أن توقعات "أوبك" تشير أيضاَ لوجود ارتفاع على طلب الطاقة بنحو 23 %، من 300 مليون برميل مكافئ إلى 350 مليون برميل مكافئ في عام 2045، بينما ستظل مستويات الطلب على النفط مستقرة، فيما من المتوقع أن يرتفع الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة العام مستقبلاً، فيما ستنخفض حصة الفحم.