المغرب: وارداتنا من السولار الروسي لا تتجاوز 10%

وتأتي هذه التوضيحات بعدما كشفت تقارير إعلامية أن المغرب أصبح منذ مدة أكبر مشترٍ للنفط الروسي في شمال أفريقيا، وذلك بعد حظر منتجات الطاقة الروسية من قبل بلدان الاتحاد الأوروبي.

وقال بايتاس، في ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، إن "استيراد الغازوال الروسي ظل في حدود 10%، خلال هذه الولاية الحكومية وسابقتها"، موضحا أن "حجم الاستيراد استقر في حدود 9% سنة 2020، و5% سنة 2021، ليرتفع مجددا إلى 9% خلال العام 2022".

وأضاف أن "متوسط سعر الغازوال منذ بداية السنة الجارية إلى غاية الآن يتميز بالتقارب من مختلف المصادر، لأنه يخضع لمنطق العرض والطلب".