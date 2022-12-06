توقيع 5 مذكرات تفاهم لإنجاز مشروع‎‎ أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب

وحيال ذلك، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، في تصريحات صحفية، أن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب "يسير في الاتجاه الصحيح".

وشددت على أن توقيع هذه الدول على مذكرات التفاهم يعكس عزمها على دعم المشروع الذي سيعود بالفائدة على منطقة يبلغ عدد سكانها 400 مليون نسمة.