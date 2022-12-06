توقيع 5 مذكرات تفاهم لإنجاز مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب
تم في العاصمة المغربية الرباط، الاثنين، التوقيع على خمس مذكرات تفاهم ثلاثية الأطراف، حول مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، بين المملكة ونيجيريا من جهة، وغامبيا، وغينيا بيساو، وغينيا، وسيراليون، وغانا من جهة أخرى.
وبحسب بيان مشترك، وقّع "المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن" بالمغرب (حكومي)، وشركة "البترول الوطنية النيجيرية المحدودة" مذكرات التفاهم مع كل من شركة "البترول الوطنية" لغامبيا، وشركة "بتروكين" لدولة غينيا بيساو، وشركة "سوناب" لغينيا، و"مديرية البترول" لسيراليون، وشركة "الغاز الوطنية" لغانا.
وحيال ذلك، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، في تصريحات صحفية، أن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب "يسير في الاتجاه الصحيح".
وشددت على أن توقيع هذه الدول على مذكرات التفاهم يعكس عزمها على دعم المشروع الذي سيعود بالفائدة على منطقة يبلغ عدد سكانها 400 مليون نسمة.
ووفق البيان، يعتبر إبرام هذه المذكرات الخمس، التي تضاف إلى تلك الموقعة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في الـ15من سبتمبر 2022، وتلك الموقعة مع موريتانيا والسنغال في الـ15 من أكتوبر 2022، تأكيدًا على التزام الدول التي سيتم ربطها بأنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، بالمساهمة في تفعيل هذا المشروع المهم الذي وبمجرد اكتماله، سيوفر الغاز لجميع دول غرب أفريقيا، وسيشكل أيضا محور عبور جديدا للتصدير إلى أوروبا.
كما سيسهم هذا المشروع الإستراتيجي في "تحسين مستوى معيشة السكان، وتكامل اقتصادات المنطقة، بالإضافة إلى تخفيف حدة التصحر بفضل التزويد المستدام والموثوق من الغاز".
وتعد نيجيريا من أكبر منتجي النفط وموردا رئيسا للغاز والغاز الطبيعي المسال في أفريقيا، وهي عضو في مجموعة أوبك لكبار منتجي النفط ولديها احتياطيات ضخمة من الغاز.
وتراهن أبوجا على مشروع أنبوب الغاز المشترك مع الرباط، من أجل استهداف أسواق جديدة وخاصة الأسواق الأوروبية.
ويرتقب أن ينطلق هذا الخط من نيجيريا ثم بنين وتوغو وغانا والكوت ديفوار وليبريا، مرورا بسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال ثم موريتانيا، وصولا إلى المغرب المحطة الأخيرة قبل مده إلى أوروبا.