"توتال" تعتزم بدء حفر بئر استكشافية للغاز في مياه لبنان

أعلنت شركة "توتال إنرجي" الفرنسية، الثلاثاء، أنها أبرمت عقدًا لبدء حفر بئر استكشافية للغاز هذا العام في المياه الواقعة قبالة لبنان الذي يمر بأزمة عصيبة.

وقالت الشركة في بيان نشرت نسخة منه بالعربية: "وقَّعت توتال إنيرجي، بالتوافق مع شريكتيْها (إيني) و(قطر للطاقة)، عقدًا ثابتًا مع ترانس أوشن، لاستخدام منصة الحفر التي ستقوم بحفر بئر استكشافية في الرقعة رقم 9 قبالة سواحل لبنان، في أقرب وقت ممكن في العام 2023".

وأضافت: "مع وصول الفرق، هذه خطوة رئيسة جديدة في التحضير للعمليات".