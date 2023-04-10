النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وسط شح السوق
النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وسط شح السوقالنفط يرتفع في التعاملات المبكرة وسط شح السوق

النفط يرتفع في التعاملات الآسيوية المبكرة وسط توقعات بتقليص الإمدادات

رويترز
رويترز

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، مدعومة بتوقعات بتخفيضات الإنتاج التي تستهدفها "أوبك+" اعتبارا من مايو/ أيار، لكن المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية حدت من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2 % إلى 85.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 2356 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 % إلى 80.84 دولار للبرميل.

النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وسط شح السوق
النفط يقتنص مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

وارتفع الخامان القياسيان الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي، ليعودا إلى مستويات لم تشهدها السوق منذ نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها المستثمرين بالإعلان عن المزيد من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من مايو/ أيار.

وتلقت الأسعار دعما بعد أن أظهرت بيانات يوم الخميس خفض عدد منصات النفط الأمريكية بواقع اثنتين إلى 158، في إشارة إلى أن الإنتاج الأمريكي لن يرتفع في المدى القريب.

اقتصاد

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