النفط يرتفع في التعاملات الآسيوية المبكرة وسط توقعات بتقليص الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، مدعومة بتوقعات بتخفيضات الإنتاج التي تستهدفها "أوبك+" اعتبارا من مايو/ أيار، لكن المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية حدت من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2 % إلى 85.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 2356 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 % إلى 80.84 دولار للبرميل.