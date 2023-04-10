النفط يرتفع في التعاملات الآسيوية المبكرة وسط توقعات بتقليص الإمدادات
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، مدعومة بتوقعات بتخفيضات الإنتاج التي تستهدفها "أوبك+" اعتبارا من مايو/ أيار، لكن المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية حدت من المكاسب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2 % إلى 85.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 2356 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 % إلى 80.84 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيان الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي، ليعودا إلى مستويات لم تشهدها السوق منذ نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها المستثمرين بالإعلان عن المزيد من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من مايو/ أيار.
وتلقت الأسعار دعما بعد أن أظهرت بيانات يوم الخميس خفض عدد منصات النفط الأمريكية بواقع اثنتين إلى 158، في إشارة إلى أن الإنتاج الأمريكي لن يرتفع في المدى القريب.