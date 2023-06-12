"غولدمان ساكس" يخفض توقعاته لأسعار النفط في ديسمبر

خفض "غولدمان ساكس"، اليوم الإثنين، توقعاته لسعر خام برنت في ديسمبر/ كانون الأول إلى 86 دولاراً للبرميل من 95 دولاراً، وخفض كذلك توقعات سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 81 دولاراً للبرميل من 89 دولاراً.

وقال إن إمدادات النفط الروسية والإيرانية تفوق التوقعات "بدرجة كبيرة" على الرغم من خفض الإنتاج الأخير، بحسب وكالة "رويترز".

ورفع "غولدمان ساكس" توقعاته لإمدادات الخام العالمية في النصف الثاني من 2023-2024 باستثناء "أوبك" بنحو 800 ألف مليار برميل يومياً.

وكانت أسعار النفط وهي محفز أساسي لأسواق المال، قد هبطت بأكثر من دولار للبرميل، يوم الجمعة، لتسجل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي بسبب بيانات صينية مخيبة للآمال زادت من الشكوك بشأن نمو الطلب بعد خفض الإنتاج الأخير من "أوبك+".