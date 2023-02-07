النفط يرتفع بفعل مخاوف الإمدادات وزيادة توقعات الطلب الصيني

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا، أو 0.5 في المئة، إلى 81.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0117 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 43 سنتا، أو 0.6 في المئة، إلى 74.54 دولار للبرميل.

وتوقفت العمليات في مرفأ النفط التركي في جيهان بعد زلزال قوي ضرب المنطقة. ويمكن للمرفأ تصدير ما يصل إلى مليون برميل يوميا من الخام.

وقال وكيل شحن تركي إن المرفأ، الذي يصدر النفط الخام الأذربيجاني إلى الأسواق الدولية، سيُغلق حتى الثامن من فبراير شباط بينما يعكف المشغلون على تقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال.