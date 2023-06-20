النفط يتراجع عقب خفض الصين أسعار الفائدة الرئيسية بأقل من المتوقع

ولم تكن هناك تسوية للخام الأمريكي أمس الاثنين، بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة، ونزل كذلك عقد الخام الأمريكي تسليم أغسطس/ آب، الأكثر نشاطا، 71 سنتا عن إغلاق يوم الجمعة إلى 71.22 دولار للبرميل.

وخفضت الصين في وقت سابق من معدلي الإقراض المعياريين - وهما سعر الفائدة الرئيسي للقروض لعام ولخمسة أعوام - بمقدار عشر نقاط أساس لكل منهما.

وكان الخفض ـ وهو الأول في عشرة أشهر ـ أقل حدة من التوقعات، إذ توقع 50% من المشاركين في استطلاع لرويترز خفضا قدره 15 نقطة أساس على معدل الإقراض لخمس سنوات.

وجاء الخفض بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية حديثة أن قطاعي التجزئة والمصانع يكافحان للحفاظ على القوة الدافعة التي تحققت في وقت سابق من العام.