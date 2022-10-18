أمين عام أوبك: "أوبك+" تحركت لخفض الإنتاج لمنع حدوث أزمة لاحقا

قال الأمين العام لمنظمة "أوبك"، هيثم الغيص، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة "أوبك+" المنتجة للنفط "تحركت لخفض الإنتاج لمنع حدوث أزمة في وقت لاحق ووقف موجة من التقلبات"، وفقا لرويترز.

وأكد الغيص، في مؤتمر للطاقة في كيب تاون جنوب أفريقيا، أن "المنظمة قررت بالإجماع اتخاذ موقف استباقي للمساعدة في استقرار أسواق النفط العالمية"، مشيرا إلى "توافق في الرأي للتحرك الآن لمنع أي أزمة مستقبلا".

وأضاف في مؤتمر أسبوع الطاقة الأفريقي أن "احتياطيات النفط والغاز في أفريقيا ستكون مطلوبة، إذ من المتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة بشكل كبير بحلول عام 2045".

وتوقع أمين عام أوبك أن يرتفع الطلب على الطاقة بشدة بواقع 23% من 258.7 مليون برميل يوميا في 2021 إلى 351 مليون ب/ي في 2045، مؤكدا أن "النفط سيظل صاحب النصيب الأكبر في مزيج الطاقة".

وأشار إلى أن "النفط بحاجة إلى 12.1 تريليون دولار استثمارات على المدى الطويل، وإذا لم تتحقق هذه الاستثمارات فقد نشهد نقصا وتقلبات".

وأكد هيثم الغيص أن "منظمة أوبك ستدافع عن انتقال متوازن وشامل للطاقة لا يستثني أحدا، وأن خفض الانبعاثات يجب أن تكون له مسارات متعددة وينبغي وضعها جميعا في الاعتبار".