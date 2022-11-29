بريطانيا تستبعد شركة صينية من مشروع نووي جديد

استبعدت المملكة المتحدة، الثلاثاء، شركة "سي جي إن" النووية الصينية من مشروع محطة "سايزويل سي" النووية للطاقة التي ستبنيها تاليا مع الشريك المتبقي مجموعة "أو دي أف" الفرنسية.

وأتى الإعلان غداة تحذير من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من أن "العصر الذهبي" للعلاقات البريطانية الصينية "انتهى" مشددا على أن بكين تطرح "تحديا نُظميا" لمصالح المملكة المتحدة وقيمها.

وستضطر الشركة الصينية إلى التخلي عن حصتها البالغة 20 % في المشروع.