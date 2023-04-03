مخاوف التضخم ترفع سعر الدولار

سجل الدولار ارتفاعا، اليوم الاثنين، إثر عودة المخاوف بشأن التضخم بعد الإعلان المفاجئ من جانب كبار منتجي النفط عن خفض الإنتاج بصورة أكبر.

وجاء إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها، في ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، بعد بيانات أظهرت يوم الجمعة ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بصورة طفيفة في فبراير/ شباط، بعد ارتفاعه بصورة كبيرة في الشهر السابق، وأظهر التضخم بعض المؤشرات على التهدئة رغم أنه لا يزال مرتفعا.