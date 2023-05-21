العراق يخطط لـ"تعظيم" الإنتاج والاحتياطي النفطي والغازي لتحقيق الاكتفاء الذاتي

وأشارت إلى أن "الاستثمار الأمثل للرقع والمواقع الهيدروكربونية، سواء كانت غازية أو نفطية، هي إحدى أهداف الحكومة والوزارة لزيادة الإنتاج الوطني، وتعمل الشركات على تحويل المواقع التي تم تحديدها إلى حقول منتجة للنفط والغاز، وهذه العملية تحتاج إلى وقت، لتحويل الاستكشافات إلى حقول منتجة".

وأضافت وزارة النفط العراقية أن "خطتها تتضمن الاستثمار الأمثل للحقول الحدودية، إذا كانت تحتوي على تراكيب غازية أو نفطية، لزيادة الإنتاج والاحتياطي، وزيادة الإنتاج النفطي مرتبطة بخطط الوزارة التي تتعامل بشكل واقعي مع الاحتياجات الوطنية الداخلية والاحتياجات للسوق العالمية، وبالتالي تتم الزيادات وفق دراسات واقعية".

وفيما يتعلق بحاجتها للاختصاصات الجيولوجية، لفتت الوزارة إلى أن "الجيولوجيا من التخصصات المهمة التي تستفاد منها وزارة النفط، وعول عليها القطاع النفطي، خصوصاً في شركة الاستكشاف النفطية التي تعتمد عليهم بشكل مباشر، وعليه تهتم الوزارة بالتختصصات الجيولوجية وتزودها بالتقنيات الحديثة في عملية المسوحات، فهم الآن يستخدمون المسوحات 2D و3D بأحدث التقنيات والأجهزة لعمليات الاستكشاف".