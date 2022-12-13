هل يتأثر سوق المعادن العالمي بتقييد الاستثمار في صناعة التعدين الروسية؟

يسعى الاتحاد الأوروبي لتقييد صناعة التعدين الروسية، عبر منع ضخ أية استثمارات أوروبية جديدة في عمليات استخراج التعدين والمناجم والمحاجر؛ ما قد ينعكس سلبيا على سوق المعادن العالمي.

وجاءت تلك المساعي بعد أيام من تفعيل الاتحاد الأوروبي قرار "تسقيف" سعر براميل النفط الروسي عند 60 دولارا، كجزء من حزمة العقوبات التي تستهدف فرضها على اقتصاد موسكو بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، أواخر شباط/فبراير الماضي.

ويؤكد مسؤولون أوروبيون أن مفوضية بلادهم بصدد الإعلان عن قرار الحظر، أواخر ديسمبر/ كانون الثاني، بحسب وكالة الأنباء الأمريكية "بلومبرغ"، وصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وتشير تقديرات عالمية إلى أن روسيا تمتلك 9% من جميع احتياطيات النيكل، و5% من الألومنيوم، و4% من النحاس المستكشفة عالمياً.