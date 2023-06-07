الإمارات والمفوضية الأوروبية تسعيان لإقرار أهداف عالمية للطاقة المتجددة

تعهدت المفوضية الأوروبية والإمارات، رئيس قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب28)، اليوم الأربعاء، بحشد التأييد لإقرار أهداف عالمية للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وقالتا إن ذلك سيساعد البلدان على التحول عن الاستعانة بالوقود الأحفوري، بمعزل عن التقنيات المتعلقة بالحد من الانبعاثات.

وفي بيان مشترك صدر بعد اجتماع في بروكسل، ذكر الطرفان أنهما "سيعملان على حشد أكبر قدر من التأييد من أطراف كوب28 لأهداف 2030 العالمية الخاصة بزيادة حجم الطاقة المتجددة لثلاثة أمثال، وكفاءة الطاقة إلى المثلين".

وأشار البيان إلى أن "تلك الأهداف من شأنها أن تدعم مسألة التحول إلى أنظمة طاقة خالية من الوقود الأحفوري غير المصحوب بإجراءات للحد من الانبعاثات الناجمة عنه"، مثل تقنية احتجاز الكربون.