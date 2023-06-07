الإمارات والمفوضية الأوروبية تسعيان لإقرار أهداف عالمية للطاقة المتجددة
تعهدت المفوضية الأوروبية والإمارات، رئيس قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب28)، اليوم الأربعاء، بحشد التأييد لإقرار أهداف عالمية للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وقالتا إن ذلك سيساعد البلدان على التحول عن الاستعانة بالوقود الأحفوري، بمعزل عن التقنيات المتعلقة بالحد من الانبعاثات.
وفي بيان مشترك صدر بعد اجتماع في بروكسل، ذكر الطرفان أنهما "سيعملان على حشد أكبر قدر من التأييد من أطراف كوب28 لأهداف 2030 العالمية الخاصة بزيادة حجم الطاقة المتجددة لثلاثة أمثال، وكفاءة الطاقة إلى المثلين".
وأشار البيان إلى أن "تلك الأهداف من شأنها أن تدعم مسألة التحول إلى أنظمة طاقة خالية من الوقود الأحفوري غير المصحوب بإجراءات للحد من الانبعاثات الناجمة عنه"، مثل تقنية احتجاز الكربون.
ولفت الطرفان إلى أنهما سيعملان بصورة مشتركة من أجل إنشاء صندوق لمعالجة الضرر الذي يسببه تغير المناخ، ولا يمكن إيجاد حل له في الدول المعرضة للمخاطر.
والعام الماضي، اتفقت الدول على إنشاء هذا الصندوق، لكنها لم تتفاوض إلى الآن بشأن مصدر تمويله أو آليات عمله.
وفشلت الدول خلال قمة الأمم المتحدة السابقة للمناخ (كوب27) في الوصول إلى اتفاق بشأن خفض استهلاك الوقود الأحفوري الذي يعد سبباً في تغير المناخ.
وفي الوقت الذي أيدت أكثر من 80 دولة اقتراحاً من الهند يتعلق بخفض الاستهلاك، عارضت دول أخرى غنية بالنفط والغاز الاقتراح.
ولا تزال عدة بلدان، من ضمنها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تأمل إحياء ذلك المقترح قبل قمة كوب28 التي من المقرر أن تنعقد في 30 تشرين الثاني/نوفمبر بمدينة دبي، إلا أن الدول اختلفت بخصوص الصياغة بالفعل.
وحث رئيس قمة كوب28، سلطان الجابر، الذي يرأس شركة النفط الوطنية الإماراتية أيضاً، الدول، في وقت سابق، على التركيز على كيفية التخلص تدريجياً من الانبعاثات الناجمة عن الوقود الأحفوري.
وربما يتيح ذلك الاستمرار في استخدام الوقود الأحفوري لبعض الدول، ولكن مع استخدام التكنولوجيا الخاصة باحتجاز الانبعاثات الناجمة عن هذا الوقود.
إلا أن دولاً أخرى تريد التزاماً صريحاً بشأن التوقف التدريجي عن استخدام الفحم النفط والغاز.
وأكدت كلّ من نيوزيلندا وهولندا وتشيلي والدول الجزرية المعرضة لمخاطر التغير المناخي، ومن ضمنها "جزر مارشال"، الشهر الماضي، في رسالة مشتركة، أنه "يجب إنهاء حقبة الوقود الأحفوري والتخلص منه بشكل تدريجي".