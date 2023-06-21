ارتفاع أسعار النفط إلى 76.13 دولار للبرميل
انتعشت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الأربعاء، لتتعافى من خسائر تكبدتها في الجلستين السابقتين، وذلك بدعم توقعات خروج مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بتصريحات تميل للتشديد النقدي في وقت لاحق من اليوم، وتراجع محتمل لمخزونات الخام الأمريكية، وهو ما طغى أثره على مخاوف مرتبطة بالطلب الصيني.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا إلى 76.13 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا إلى 71.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 0611 بتوقيت غرينتش.
وقالت إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة: "نتوقع أن يقدم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، شهادة نصف سنوية مائلة للتشديد أمام الكونغرس تعكس متوسط توقعات اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة لمعدلات فائدة أعلى في الأشهر المقبلة وتضخم أكثر مرونة على المدى القريب".
وستقدم شهادة باول أمام الكونغرس، على الأرجح، مؤشرات على التحركات المستقبلية لأسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.
ولاقت الأسعار دعما بتراجع محتمل في مخزونات الخام الأمريكية، إذ توقع استطلاع رأي، أجرته "رويترز" وشمل خمسة محللين، انخفاض مخزونات الخام بنحو 400 ألف برميل في المتوسط في الأسبوع المنتهي في 16 يونيو/ حزيران، ما حد من المكاسب الضبابية حيال سرعة تعافي الطلب من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، غير أن المحللين متفائلون بارتفاع الطلب قريبا بدعم خفض أسعار القروض الأساسية.