ارتفاع أسعار النفط إلى 76.13 دولار للبرميل

انتعشت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الأربعاء، لتتعافى من خسائر تكبدتها في الجلستين السابقتين، وذلك بدعم توقعات خروج مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بتصريحات تميل للتشديد النقدي في وقت لاحق من اليوم، وتراجع محتمل لمخزونات الخام الأمريكية، وهو ما طغى أثره على مخاوف مرتبطة بالطلب الصيني.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا إلى 76.13 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا إلى 71.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 0611 بتوقيت غرينتش.

وقالت إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة: "نتوقع أن يقدم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، شهادة نصف سنوية مائلة للتشديد أمام الكونغرس تعكس متوسط توقعات اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة لمعدلات فائدة أعلى في الأشهر المقبلة وتضخم أكثر مرونة على المدى القريب".