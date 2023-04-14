صادرات النفط الروسي في أعلى مستوى رغم العقوبات

بلغت صادرات النفط الروسي في آذار/مارس أعلى مستوى لها منذُ شهر نيسان/أبريل لعام 2020 على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو، لكن عائداتها تراجعت عما كانت عليه قبل عام، وفق ما ذكرت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري بشأن سوق النفط، إنه على الرغم من العقوبات القاسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ارتفع إجمالي شحنات النفط من روسيا في شهر آذار/مارس الماضي، بمقدار 600 ألف برميل يوميًا وبلغ 8,1 ملايين برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذُ شهر نيسان/أبريل 2020.

وقالت الوكالة، إن القسم الأكبر من الزيادة يعود إلى المنتجات النفطية المكررة، التي ارتفعت بمقدار 450 الف برميل يومياً لتبلغ 3,1 ملايين برميل.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري الأخير إن "صادرات النفط الروسية بلغت في شهر آذار/مارس أعلى مستوى لها منذ شهر نيسان/أبريل 2020 بفضل زيادة تدفق المنتجات التي عادت إلى مستويات شوهدت آخر مرة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا".

وأوضحت أن عائدات روسيا ارتفعت الشهر الماضي بمقدار مليار دولار إلى 12,7 مليار دولار، لكنها بقيت مع ذلك أقل بنسبة 43% عن العام الماضي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن شحنات المنتجات النفطية المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي تضاعفت تقريبا بين شهري شباط/فبراير وآذار/مارس لتبلغ 300 ألف برميل يوميا، لكنها منخفضة بنحو 1,5 مليون مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.