شركة صينية توقع اتفاقًا لشراء 7.88 مليون برميل نفط من أرامكو

أفادت صحيفة تشوشان ديلي الصينية المدعومة من الحكومة، الاثنين، بأن شركة تشيجيانغ للبترول والكيماويات وقعت اتفاقًا مع شركة أرامكو السعودية العملاقة لشراء 1.08 مليون طن (7.88 مليون برميل) من النفط الخام.

وذكرت الصحيفة أن الاتفاق، الذي بلغت قيمته 5.3 مليار يوان (735 مليون دولار) أبرم في النسخة الخامسة من معرض الصين الدولي للاستيراد في شنغهاي مطلع هذا الأسبوع.

ولم يكشف التقرير عن الإطار الزمني لاتفاق الشراء.

وأكدت الشركة الصينية المملوكة للقطاع الخاص إبرام الاتفاق دون تقديم أي تفاصيل.

وأحجمت أرامكو السعودية عن التعليق.

وقالت الصحيفة إن المصفاة التابعة لشركة تشيجيانغ والتي تبلغ طاقتها 800 ألف برميل يوميًّا عالجت 26.52 مليون طن من النفط الخام في عام 2021.